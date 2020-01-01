В сериале Властелин Колец главную роль сыграет звезда Игры Престолов

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Роберт Арамайо сыграет в сериале Властелин Колец /Flickr

После того, как актер Уилл Поултер выбыл из сериала Властелин колец от Amazon, место главного героя проекта осталось пустым. Однако, как сообщает издание Radio Times, создатели уже нашли ему замену.

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Актером, который сыграет одного ведущих героев в экранизации романов Дж. Р. Р. Толкина, стал Роберт Арамайо. Он известен зрителям по роли молодого Неда Старта в сериале Игра Престолов.

Съемки должны начаться уже в этом году, однако дата выхода сериала Властелин Колец все еще не объявлена.

Ранее сообщалось о том, что звезда Игры Престолов опроверг новость о своей смерти