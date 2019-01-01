Сериал Властелин Колец пополнился новой звездой

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Властелин Колец /Flickr

Не успел из сериала Властелин Колец от Amazon выбыть исполнитель одной из главных ролей Уилл Поултер, как создатели нашли новую актрису - Морфилд Кларк. Его она, конечно, не заменит, однако также должна воплотить одну из ключевых героинь проекта.

Морфилд Кларк /Getty Images

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Сообщается, что Кларк сыграет молодую эльфийскую владычицу Галадриэль, которая правит Лориэном. Стоит напомнить, что в оригинальной трилогии Питера Джексона эту роль исполнила актриса Кейт Бланшетт.

Морфилд Кларк прославилась второстепенными ролями в сериалах Темные времена и Алиенист.

Ранее сообщалось о том, что появились новые кадры из экшена Хищные Птицы от DC