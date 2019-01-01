Переключиться на мобильную версию

Сериал Властелин Колец пополнился новой звездой

К проекту присоединилась актриса Морфилд Кларк
Поделись

Властелин Колец
Властелин Колец
/Flickr

Не успел из сериала Властелин Колец от Amazon выбыть исполнитель одной из главных ролей Уилл Поултер, как создатели нашли новую актрису - Морфилд Кларк. Его она, конечно, не заменит, однако также должна воплотить одну из ключевых героинь проекта.

Морфилд Кларк
Морфилд Кларк
/Getty Images

Читай также: Сериал Властелин Колец потерял главного актера

Сообщается, что Кларк сыграет молодую эльфийскую владычицу Галадриэль, которая правит Лориэном. Стоит напомнить, что в оригинальной трилогии Питера Джексона эту роль исполнила актриса Кейт Бланшетт.

Морфилд Кларк прославилась второстепенными ролями в сериалах Темные времена и Алиенист.

Ранее сообщалось о том, что появились новые кадры из экшена Хищные Птицы от DC

Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Поделись
Теги
Властелин колец сериал сериалы Морфилд Кларк Галадриэль Все теги
Статьи по теме
Реклама
Реклама
  • Соцсети
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь