"Три дня почти не пил": Генри Кавилл изнурял себя для сериала Ведьмак

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Ведьмак /Скриншот

На Netflix 20-го декабря вышел долгожданный сериал Ведьмак, в котором главную роль исполнил голливудский актер Генри Кавилл. В своем недавнем интервью для Daily Mail он признался, что ему пришлось сесть на изнурительную диету ради съемок в проекте.

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По его словам, он на насколько дней отказался даже от еды для того, чтобы высушить свое тело, однако это было не самым сложным. "Три дня я почти не пил. В первый день я мог выпить полтора литра воды, во второй - пол-литра, в третий - вообще никакой воды. А на четвертый - съемки", - признался Кавилл, добавив, что все доходило до того, что он слышал даже запах воды.

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