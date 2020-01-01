Вышел трейлер комедии о Евровидении с Рэйчел МакАдамс

Поделись







Евровидение: История огненной саги /скриншот из видео

В Сети появился первый тизер-трейлер долгожданной комедии Евровидение: История огненной саги. Он выпущен в виде музыкального клипа, а сама лента выйдет в 2020-ом году на Netflix.

Читай также: Названа величайшая песня в истории конкурса Евровидение

Сюжет расскажет об исландских музыкантах, которые мечтают победить на песенном конкурсе. Для этого они готовы идти до самого конца. К слову, играют их Уилл Ферелл и Рэйчел МакАдамс, которые и спели в ролике песню Volcano Man, посвященную любви и Человеку-вулкану.

Дата выхода фильма Евровидение: История огненной саги официально не объявлена. Однако сам Уилл Ферелл на The Graham Norton Show заявил, что премьера состоится 26 июня на Netflix.

Ранее сообщалось о том, что вышел трейлер психологического триллера Неистовый с Расселом Кроу