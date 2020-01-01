Названа величайшая песня в истории конкурса Евровидение

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ABBA /Getty Images

Британская компания BBC провела опрос среди фанатов Евровидения, в ходе которого выяснилось, какую песню они считают главной в истории конкурса. Ею стала композиция группы ABBA под названием Wat

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С этим треком знаменитая группа выступила на песенном конкурсе в 1974-ом году в Брайтоне, Великобритания, где они и заняли первое место. Впоследствии Waterloo стала возглавлять музыкальные чарты, а группа постепенно обретала всемирную известность, продав более шести миллионов ее копий.

Стоит отметить, что в списке лучших песен Евровидения по мнению фанатов оказался и хит Верки Сердючки - Dancing Lasha Tumbai.

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