Названа величайшая песня в истории конкурса Евровидение
Ею стала Waterloo от группы ABBA
ABBA/Getty Images
Британская компания BBC провела опрос среди фанатов Евровидения, в ходе которого выяснилось, какую песню они считают главной в истории конкурса. Ею стала композиция группы ABBA под названием Wat
Читай также: Post Malone установил крупный рекорд в чарте Billboard
С этим треком знаменитая группа выступила на песенном конкурсе в 1974-ом году в Брайтоне, Великобритания, где они и заняли первое место. Впоследствии Waterloo стала возглавлять музыкальные чарты, а группа постепенно обретала всемирную известность, продав более шести миллионов ее копий.
Стоит отметить, что в списке лучших песен Евровидения по мнению фанатов оказался и хит Верки Сердючки - Dancing Lasha Tumbai.
Ранее сообщалось о том, что был назван самый популярный сериал от Hulu