Появились неожиданные подробности шестого сезона Черного Зеркала от Netflix

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Черное зеркало /Flickr

О новом шестом сезоне популярного сериала Черное Зеркало, который выходит на Netflix, долгое время не было никакой информации. Однако его создатель и сценарист Чарли Брукер прервал молчание, поведав об изменениях, которые грядут в новых сериях. Об этом он рассказал в интервью Radio Times.

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По словам Брукера, люди в данный момент могут не быть готовыми к пессимистичным сюжетам о том, как технологии могут повлиять на них. Именно поэтому он в работе над новыми эпизодами делает упор на юмористичность.

"Не уверен, что люди сейчас способны вынести истории о крахе общества… Мне интереснее вновь попробовать свои комедийные навыки, и я пишу сценарии, способные заставить смеяться меня самого", - признался он.

Когда сериал Черное Зеркало вернется на экраны с шестым сезоном, пока что неизвестно.

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