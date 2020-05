Появились фото со съемок второго сезона Мандалорца по Звездным Войнам

Второй сезон сериала Мандалорец от Disney+ ожидается к выходу уже осенью этого года. А пока в Сети появились фото со съемок новых эпизодов.

Первый снимок опубликовал режиссер Роберт Родригес, который также работает над сериалом. Рядом с ним на фото находится Малыш Йода. "Могу скромно сообщить, что мне выпала редкая честь работать с величайшей звездой в галактике", - прокомментировал он.

I am truly humbled to say I have now had the very rare privilege of directing the biggest star in the universe. @StarWars #TheMandalorian #MayThe4th #StarWarsDay pic.twitter.com/pcmzOHfgaW