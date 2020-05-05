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Появились фото со съемок второго сезона Мандалорца по Звездным Войнам

Их показали Роберт Родригес и Пейтон Рид
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Мандалорец
Мандалорец
/Flickr

Второй сезон сериала Мандалорец от Disney+ ожидается к выходу уже осенью этого года. А пока в Сети появились фото со съемок новых эпизодов.

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Первый снимок опубликовал режиссер Роберт Родригес, который также работает над сериалом. Рядом с ним на фото находится Малыш Йода. "Могу скромно сообщить, что мне выпала редкая честь работать с величайшей звездой в галактике", - прокомментировал он.

Второе фото показал в своем Twitter Пейтон Рид. На нем запечатлен шлем Мандалорца.

Напомним, что второй сезон сериала Мандалорец выйдет в октябре 2020-го на Disney+.

Ранее сообщалось о том, что вышел многообещающий трейлер сериала Космические войска от NETFLIX

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