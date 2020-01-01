Стало известно, кто заменит Джонни Деппа в Пиратах Карибского моря 6 - СМИ

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Пираты Карибского Моря /Flickr

Студия Disney, вероятно, уже определилась с тем, какая актриса сыграет главную роль в шестой части популярной франшизы Пираты Карибского моря. Как сообщает издание The Disinsider, выбор пал на актрису Карен Гиллан, известную по роли Небулы в киновселенной Marvel.

Карен Гиллан /Flickr

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Ранее уже появлялась информация, что студия заменит Джека Воробья на пиратку по имени Рэд. Эта героиня также есть в одноименном аттракционе в Диснейленде, который и стал основой для кинофраншизы. Кроме этого, пока окончательно неизвестно, снимется ли в шестой ленте сам Джонни Депп, но, скорее всего, его персонаж больше не будет центральным в истории.

Официального подтверждения или опровержения данной инсайдерской информации студия Disney пока не дала.

Ранее сообщалось о том, что Джонни Депп завел страничку в Instagram