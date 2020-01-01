Стало известно, когда выйдет экшен Джон Уик 4

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Джон Уик /Flickr

Четвертая часть популярного боевика Джон Уик с Киан Ривзом в главной роли должна была выйти в мае 2021-го года. Однако пандемия коронавируса вынудила студию Lionsgate перенести дату релиза аж на год.

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Прежняя дата совпадала с выходом четвертой Матрицы, в которой Ривз также играет одну из ведущих ролей. Столкнутся ли теперь в прокате фильмы - неизвестно, так как релиз Матрицы пока остается без изменений.

Боевик Джон Уик 4 выйдет в прокат 27 мая 2022 года.

Ранее сообщалось о том, что Том Круз и Илон Маск снимут боевик в космосе