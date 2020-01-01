Переключиться на мобильную версию

"Хотел назвать Хэнкциной": Том Хэнкс поделился кровью для борьбы с коронавирусом

Оказалось, что у актера и его жены выработались антитела
Поделись

Том Хэнкс и Рита Уилсон
Том Хэнкс и Рита Уилсон
/Getty Images

Голливудский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон, которые совсем недавно переболели коронавирусом Covid-19, узнали, что у них выработались антитела к болезни. Именно поэтому они решили сдать кровь и плазму для того, чтобы помочь с их помощью разработать вакцину. Об этом он рассказал в подкасте NPR.

Читай также: В Австралии затравили мальчика с именем Корона: Ему помог Том Хэнкс

"Мы только что узнали, что имеем антитела. Мы сказали: "Вам нужна наша кровь? Можем ли мы сдать плазму?". На самом деле, мы передадим ее в места, которые надеются разработать то, что я хотел бы назвать Хэнкциной", - сообщил актер.

Напомним, что следующим фильмом с Томом Хэнксом станет драма Грейхаунд.

Ранее сообщалось о том, что Том Хэнкс рассказал о борьбе с коронавирусом COVID-19

Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Поделись
Теги
Том Хэнкс коронавирус вакцина от коронавируса Рита Уилсон пандемия карантин covid 19 Все теги
Статьи по теме
Реклама
Реклама
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь