"Хотел назвать Хэнкциной": Том Хэнкс поделился кровью для борьбы с коронавирусом

Поделись







Том Хэнкс и Рита Уилсон /Getty Images

Голливудский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон, которые совсем недавно переболели коронавирусом Covid-19, узнали, что у них выработались антитела к болезни. Именно поэтому они решили сдать кровь и плазму для того, чтобы помочь с их помощью разработать вакцину. Об этом он рассказал в подкасте NPR.

Читай также: В Австралии затравили мальчика с именем Корона: Ему помог Том Хэнкс

"Мы только что узнали, что имеем антитела. Мы сказали: "Вам нужна наша кровь? Можем ли мы сдать плазму?". На самом деле, мы передадим ее в места, которые надеются разработать то, что я хотел бы назвать Хэнкциной", - сообщил актер.

Напомним, что следующим фильмом с Томом Хэнксом станет драма Грейхаунд.

Ранее сообщалось о том, что Том Хэнкс рассказал о борьбе с коронавирусом COVID-19