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"Чувствовал усталость": Том Хэнкс рассказал о борьбе с коронавирусом COVID-19

Актер признался, что болезнь у его жены протекала сложнее
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Том Хэнкс
Том Хэнкс
/Getty Images

Голливудский актер Том Хэнкс, который вместе со своей женой Ритой Уилсон поборол коронавирус, стал гостем в The National Defense Radio Show. В нем он рассказал о том, как протекала его болезнь.

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По словам Хэнкса, он пытался заниматься физическими упражнениями, однако они давались ему с трудом. "Даже находясь в палате, я пытался как-то оставаться в форме: ну всякие простые упражнения для старичков, понимаете. Но с удивлением понял, что просто падаю без сил после 12 минут базовой тренировки, иду на кровать и сплю полтора часа", - рассказал актер. Он также добавил, что сообщил об этом врачу, которая посмотрела на него, как на глупого, и напомнила, что он болеет Covid-19.

Том Хэнкс и Рита Уилсон
Том Хэнкс и Рита Уилсон
/Getty Images

Кроме этого, Хэнкс признался, что у его жены, Риты Уилсон, болезнь протекала намного сложнее, чем у него самого. "Ее температура была около 39 градусов, она потеряла обоняние и не чувствовала вкуса. Три недели Рита не получала от еды никакого удовольствия, ее постоянно тошнило. Рита возненавидит меня за то, что я сейчас говорю это, но она практически ползла по полу, если ей приходилось отлучиться от больничной койки. К счастью, все это продлилось недолго. Сам же я постоянно чувствовал сильную усталость", - добавил Том.

Напомним, что следующим фильмом с Томом Хэнксом станет драма Грейхаунд.

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Том Хэнкс Рита Уилсон коронавирус симптомы коронавируса covid 19 пандемия карантин Все теги
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