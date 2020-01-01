В Австралии затравили мальчика с именем Корона: Ему помог Том Хэнкс
Голливудский актер Том Хэнкс совсем недавно получил письмо от восьмилетнего мальчика по имени Корона, который подвергся нападкам со стороны других детей. Он решил ему ответить словами поддержки, а также подарил печатную машинку. Об этом сообщает BBC News.
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Австралийский мальчик Корона де Вриес обратился к актеру за поддержкой, так как в школе его дразнят и называют коронавирусом. Он также спросил о здоровье Хэнкса и его жены, которые недавно переболели Covid-19.
Хэнкс решил сразу же ответить на письмо, подчеркнув, что оно его обрадовало. "Ты единственный, кого я знаю, по имени Корона, прямо как кольцо вокруг Солнца, как корона", - написал актер, приложив к письму подарок - печатную машинку CORONA. По его словам, она помогала ему во время карантина, а теперь поможет мальчику написать ответное письмо.
Как рассказали родители Короны де Вриеса, их сын стал фанатом Тома Хэнкса после просмотра мультфильма История Игрушек, в котором тот озвучил шерифа Вуди.
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