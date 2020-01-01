В Австралии затравили мальчика с именем Корона: Ему помог Том Хэнкс

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Том Хэнкс /Getty Images

Голливудский актер Том Хэнкс совсем недавно получил письмо от восьмилетнего мальчика по имени Корона, который подвергся нападкам со стороны других детей. Он решил ему ответить словами поддержки, а также подарил печатную машинку. Об этом сообщает BBC News.

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Австралийский мальчик Корона де Вриес обратился к актеру за поддержкой, так как в школе его дразнят и называют коронавирусом. Он также спросил о здоровье Хэнкса и его жены, которые недавно переболели Covid-19.

Хэнкс решил сразу же ответить на письмо, подчеркнув, что оно его обрадовало. "Ты единственный, кого я знаю, по имени Корона, прямо как кольцо вокруг Солнца, как корона", - написал актер, приложив к письму подарок - печатную машинку CORONA. По его словам, она помогала ему во время карантина, а теперь поможет мальчику написать ответное письмо.

Та самая печатная машинка Тома Хэнкса /instagram.com/tomhanks/

Как рассказали родители Короны де Вриеса, их сын стал фанатом Тома Хэнкса после просмотра мультфильма История Игрушек, в котором тот озвучил шерифа Вуди.

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