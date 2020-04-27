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Карантинный коктейль: Мерил Стрип покорила Сеть смешным видео

Видео с актрисой стало вирусным
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Мерил Стрип
Мерил Стрип
/скриншот из видео

Оскароносная голливудская актриса Мерил Стрип вместе с подругами-коллегами Кристин Барански и Одрой Макдональдс устроила вечеринку в приложении ZOOM. Они собрались перед экранами, чтобы отметить 90-летие композитора Стивена Сондхайма, нарядились в халаты и спели песню The Ladies Who Lunch, написанную юбиляром.

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В это время Мерил не только пела, но и делала себе коктейль из мартини со льдом, а видео было опубликовано на фан-страничке актрисы в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quarantine Vibes 🍸💛

Публикация от Meryl Streep (@merylstreep)

Но не только этот ролик стал популярным. Момент, где Стрип переключается с коктейля в бокале на виски, которое начинает пить, не церемонясь, прямо из бутылки, стал вирусным в Сети.

Напомним, что последним вышедшим фильмом с Мерил Стрип стала драма Маленькие Женщины.

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