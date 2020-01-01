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Майкл Щур высмеял нардепа Тищенко, Усика и Шария

В новом выпуске шоу #@)₴?$0
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Майкл Щур в новом выпуске #@)₴?$0
Майкл Щур в новом выпуске #@)₴?$0
/Скриншот с YouTube

На YouTube-канале Телебачення Торонто вышел новый выпуск информационно-развлекательной программы #@)₴?$0 Майклом Щуром и его соведущими. На этот раз в программу попали самые нашумевшие события прошлой недели.

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Начался ролик с обзора скандальной ссоры видеоблогерши и девушки Киевстонера Лилии Багировой и народного депутата Николая Тищенко. Ведущие подчеркнули, что уже привыкли к словам и выходкам политика, в отличии от Лилии, которую все это довело до слез. Кроме этого, в выпуске обсудили новое интервью Гордона с Усиком, опозорившегося пророссийского блогера Шария с заказными видеообращение Майка Тайсона и Ника Вуйчича, концерт Post Malone с песнями группы Nirvana, а также обвал цен на нефть и возможную смерть Ким Чен Ына. Кроме этого, ведущие вспомнили и о Саакашвили, однако сюжет, посвященный ему, был максимально лаконичен.

Новый выпуск шоу #@)₴?$0 Майклом Щуром набрал 200 тысяч просмотров на YouTube.

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Майкл Щур юмор Александр Усик Лилия Багирова Kyivstoner Николай Тищенко Анатолий Шарий скандал тренды YouTube Ким Чен Ын Все теги
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