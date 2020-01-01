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Дурнев и Елена Филонова раскритиковали популярный суши-ресторан

Появился новый выпуск шоу Еда Дурнева с телеведущей Еленой Филоновой
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Еда Дурнева
Еда Дурнева
/Скриншот с YouTube

Украинский блогер и шоумен Алексей Дурнев представил новый выпуск шоу Еда Дурнева, в котором он пробует еду из популярных украинских ресторанов с доставкой на дом. На этот раз компанию ему составила телеведущая Елена Филонова.

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В выпуске, который был разделен на две части, Дурнев и Филонова заказали еду из суши-ресторана СушиЯ. Среди блюд были роллы, салаты, супы, лапша, креветки, курица и прочее. Ведущие проверили вес и температуру доставленной еды, а также попробовали ее, похвалив или разругав за вкус, состав или подачу.

Оба выпуск шоу Еда Дурнева с Еленой Филоновой вышли на официальном YouTube-канале Алексея Дурнева и набрали популярность в Сети.

Ранее сообщалось о том, что Дурнев раскритиковал Моргенштерна, Дядю Жору и высмеял порнозвезду

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Еда Дурнева Алексей Дурнев юмор Елена Филонова Ревизор Сушия ресторан критика тренды YouTube Все теги
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