Дурнев и Елена Филонова раскритиковали популярный суши-ресторан

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Еда Дурнева /Скриншот с YouTube

Украинский блогер и шоумен Алексей Дурнев представил новый выпуск шоу Еда Дурнева, в котором он пробует еду из популярных украинских ресторанов с доставкой на дом. На этот раз компанию ему составила телеведущая Елена Филонова.

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В выпуске, который был разделен на две части, Дурнев и Филонова заказали еду из суши-ресторана СушиЯ. Среди блюд были роллы, салаты, супы, лапша, креветки, курица и прочее. Ведущие проверили вес и температуру доставленной еды, а также попробовали ее, похвалив или разругав за вкус, состав или подачу.

Оба выпуск шоу Еда Дурнева с Еленой Филоновой вышли на официальном YouTube-канале Алексея Дурнева и набрали популярность в Сети.

Ранее сообщалось о том, что Дурнев раскритиковал Моргенштерна, Дядю Жору и высмеял порнозвезду