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В Японии пересняли мультфильм про Чебурашку и крокодила Гену

Героев нарисовали с помощью 3D-технологий
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Чебурашка и крокодил Гена
Чебурашка и крокодил Гена
/Скриншот с YouTube

В 2010-ом году японские мультипликаторы представили сериал о Чебурашке и крокодиле Гене, который состоял из 26 коротких эпизодов. Теперь же в честь десятилетия его выхода они выпустили новый короткометражный мультфильм о культовых персонажах, придуманных Эдуардом Успенским.

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Свежая анимационная лента создана при помощи 3D-технологий, а сюжет рассказывает о знакомстве Гены и Чебурашки, которое произошло благодаря ящику с апельсинами. Герои одеваются в костюмы различных животных, а также крокодил традиционно играет на гармошке, а Чебурашка, в свою очередь, танцует.

Союзмультфильм отреагировал на японскую новинку и вознамерился вернуть себе права на создание и показ мультфильмов о вышеупомянутых героях. Глава правления киностудии Юлиана Слащева заявила, что нынешний договор считается недействительным, однако судебные разбирательства, которые должны пройти в Японии, могут обойтись российской стороне в немалую сумму денег.

Новый эпизод Чебурашки и крокодила Гены вышел на YouTube, однако в данный момент ролик на официальном канале заблокирован. Увидеть его все же можно, ведь зрители успели его скачать и перевыпустить.

Ранее сообщалось о том, что Джеймс Ганн, Джоан Роулинг и другие звезды назвали свои идеальные фильмы

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