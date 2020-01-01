Прокуратура завела дела из-за пыток детей на съемках скандального фильма ДАУ

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Кадр из фильма Дау. Дегенерация /facebook.com/lena.samojlenko

Прокуратура Харьковской области открыла уголовное дело из-за пыток несовершеннолетних на съемках скандального проекта ДАУ. Дегенерация. Кроме этого, началось расследование по факту изготовления и распространения произведений, которые пропагандируют насилие, жестокость и дискриминацию.

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Также было выявлено, что некоторые факты могут говорить о том, что были нарушены права и свободы детей, а также интересы государства в сфере охраны детства.

"По информации правоохранителей, несовершеннолетним, вероятно из числа детей-сирот, группой лиц в процессе кинопроизводства могли быть причинены физическая боль или моральное страдание путем насильственных действий. Кроме того, из обнародованных кадров фильма следует, что видео, из которого получены эти изображения, может иметь признаки произведения, пропагандирующего культ насилия и жестокости или дискриминации", - сказано на сайте генпрокуратуры Украины.

Стоит отметить, что организатор съемок фильма Дау в Украине, компания Феномен-Украина, заявили, что на съемочной площадке с детьми находились опекуны, а младенцы не подвергались насилию.

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