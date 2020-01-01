По $1 тысяче: Фанатам Гарри Поттера заплатят за просмотр всех частей фильма

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Гарри Поттер /Flickr

Американская организация Edsmart запустила специальный конкурс для фанатов Поттерианы, в котором все желающие смогут заработать круглую сумму. Для этого им нужно жить в США, быть совершеннолетними и смотреть залпом все части франшизы.

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Просмотр всех частей Гарри Поттера и Фантастических тварей зрители должны будут транслировать в своих соцсетях. Для того, чтобы принять участие в кинопросмотрах, желающие должны написать эссе на 200 слов, дабы доказать, что эта работа им подходит. Один час просмотра будет оплачен в размере 41,5 доллара. За весь марафон можно будет выручить примерно $1 тысячу.

"Может быть, потратите их в Косом переулке, когда все вернется на круги своя", - шуточно прокомментировали конкурс сами организаторы.

Ранее сообщалось о том, что съемки в Гарри Поттере довели Дэниэла Рэдклиффа до алкоголизма