Появились сюжетные подробности Фантастических Тварей 3

Поделись







Фантастические твари /Flickr

Актер Дэн Фоглер, исполняющий роль Якоба Ковальски в серии фильмов Фантастические Твари, дал интервью SyFy Wire, в котором раскрыл некоторые детали третьей части франшизы. Он сообщил о том, что лента по духу будет близка первому фильму.

Читай также: Стала известна новая дата выхода блокбастера Чудо-Женщина 2

"Я читал сценарий. Там очень милое развитие персонажей, а по духу он ближе к первому фильму, что, как по мне, отлично. Он ведет к масштабной войне на фоне Второй мировой, так что можете представить, какие эпичные битвы вас ждут", - признался Фоглер.

Вероятно, актер имел ввиду финальную схватку Грин-де-Вальда и Дамблдора, после которой будущий директор Хогвартса получит Бузинную Палочку. По истории, он должен сперва разрушить заклинание, которое запрещает ему сражаться со своим возлюбленным.

Напомним, что фильм Фантастические Твари 3 должен выйти 12 ноября 2021 года. Вторая часть с подназванием Преступления Грин-де-Вальда вышла в прокат в 2018-ом.

Ранее сообщалось о том, что Хавьер Бардем вступился за Джонни Деппа в скандале с Херд