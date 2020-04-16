Умер звезда фильмов Рэмбо и Гладиатор Брайан Деннехи

Ему был 81 год

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Актер Брайан Деннехи ушел из жизни в возрасте 81 года /Getty Images

В США на 82-ом году жизни скончался знаменитый американский актер Брайан Деннехи. Трагическую новость сообщила в Twitter его дочь Элизабет.

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"С тяжелым сердцем мы объявляем, что наш отец Брайан скончался прошлой ночью от естественных причин, не связанных с коронавирусом", - написала она. - Он был благородным себе во вред, гордым и преданным отцом и дедушкой, тебя будет не хватать жене Дженнифер, семье и многим друзьям".

It is with heavy hearts we announce that our father, Brian passed away last night from natural causes, not Covid-related. Larger than life, generous to a fault, a proud and devoted father and grandfather, he will be missed by his wife Jennifer, family and many friends. pic.twitter.com/ILyrGpLnc3 — Elizabeth Dennehy (@dennehyeliza) April 16, 2020

Брайан Деннехи сыграл более 170 ролей в кино. В частности, на его счету такие ленты, как Рэмбо: Первая кровь, Гладиатор, Ромео + Джульетта и Три дня на побег. Кроме этого, он также играл в театре.

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