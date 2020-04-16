Переключиться на мобильную версию

Умер звезда фильмов Рэмбо и Гладиатор Брайан Деннехи

Ему был 81 год
Поделись

Актер Брайан Деннехи ушел из жизни в возрасте 81 года
Актер Брайан Деннехи ушел из жизни в возрасте 81 года
/Getty Images

В США на 82-ом году жизни скончался знаменитый американский актер Брайан Деннехи. Трагическую новость сообщила в Twitter его дочь Элизабет.

Читай также: Умерла актриса из фильма Лолита Ширли Дуглас

"С тяжелым сердцем мы объявляем, что наш отец Брайан скончался прошлой ночью от естественных причин, не связанных с коронавирусом", - написала она. - Он был благородным себе во вред, гордым и преданным отцом и дедушкой, тебя будет не хватать жене Дженнифер, семье и многим друзьям".

Брайан Деннехи сыграл более 170 ролей в кино. В частности, на его счету такие ленты, как Рэмбо: Первая кровь, Гладиатор, Ромео + Джульетта и Три дня на побег. Кроме этого, он также играл в театре.

Ранее сообщалось о том, что легенда джаза Ли Куниц умер от коронавируса COVID-19

Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Поделись
Теги
Брайан Деннехи умер Брайан Беннехи умер актер умер смерть Рэмбо Все теги
Статьи по теме
Реклама
Реклама
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь