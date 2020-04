Умер звезда фильмов Рэмбо и Гладиатор Брайан Деннехи

В США на 82-ом году жизни скончался знаменитый американский актер Брайан Деннехи. Трагическую новость сообщила в Twitter его дочь Элизабет.

"С тяжелым сердцем мы объявляем, что наш отец Брайан скончался прошлой ночью от естественных причин, не связанных с коронавирусом", - написала она. - Он был благородным себе во вред, гордым и преданным отцом и дедушкой, тебя будет не хватать жене Дженнифер, семье и многим друзьям".

It is with heavy hearts we announce that our father, Brian passed away last night from natural causes, not Covid-related. Larger than life, generous to a fault, a proud and devoted father and grandfather, he will be missed by his wife Jennifer, family and many friends. pic.twitter.com/ILyrGpLnc3