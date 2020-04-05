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Умерла актриса из фильма Лолита Ширли Дуглас

Причиной стали осложнения, вызванные пневмонией
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Ширли Дуглас
Ширли Дуглас
/Getty Images

Канадская актриса Ширли Дуглас, наиболее известная по роли в фильме Лолита Стэнли Кубрика, ушла из жизни в возрасте 86 лет. Об этом сообщил в Twitter ее сын Кифер Сазерленд.

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"Сегодня утром моя мама Ширли Дуглас покинула этот мир из-за осложнений, вызванных пневмонией (не связанной с Covid-19). Моя мама была удивительной женщиной, которая прожила невероятную жизнь", - написал Сазерленд. Он также добавил, что она на протяжении долгого времени боролась с болезнью, поэтому он и его родственники знали, что ее кончина близка.

Кроме этого, Кифер Сазерленд выразил соболезнования людям, которые потеряли родных и близких из-за коронавируса Covid-19.

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