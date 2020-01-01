Лицо со шрамом: Вышел трейлер фильма про Аль Капоне с Томом Харди

Ленту можно будет увидеть уже в мае 2020-го

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Вышел трейлер фильма Лицо со шрамом /Скриншот из трейлера

В Сети появился долгожданный трейлер грядущей биографической криминальной драмы под названием Лицо со шрамом. Она расскажет о последних днях гангстера Аль Капоне, которого сыграл актер Том Харди.

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В центре сюжета - Капоне, уже вышедший из тюрьмы, а также лишенный былых связей и власти. Он вспоминает свое прошлое, медленно теряет рассудок и страдает от сифилиса. Но некоторые люди все еще считают, что гангстер всего лишь притворяется таким, дабы никто не сумел добраться до его многомиллионных сбережений, который он спрятал.

Криминальный байопик Лицо со шрамом с 12-го мая можно будет взять в аренду на стриминговых платформах на 48 часов. Выход ленты в кинотеатрах запланирован на сентябрь этого года.

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