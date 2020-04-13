Смотрим дома: Lionsgate бесплатно покажет Джона Уика и Ла-Ла Ленд на YouTube

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Lionsgate покажет свои фильмы онлайн /Flickr

Голливудская киностудия Lionsgate во время карантина решила провести серию онлайн-кинопоказов на YouTube в рамках акции Lionsgate LIVE: Ночь в кино. Продлится она четыре недели. Об этом сообщает издание THR.

You wanted us back? We’re thinking we’re back. 4 weeks, 4 movies. #LionsgateLIVE: A Night At The Movies starts THIS FRIDAY. https://t.co/H9KRtKCe6S pic.twitter.com/aVc5ELqk1M — Lionsgate Movies (@Lionsgate) April 13, 2020

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Всего будет показано четыре фильма: Голодные игры - 17 апреля, Грязные танцы - 24 апреля, Ла-Ла Ленд - 1 мая и Джон Уик - 8 мая. Все сеансы пройдут вживую на YouTube-каналах Lionsgate и Movieclips, а ведущей станет актриса Джейми Ли Кертис.

Важно отметить, что цель данной акции - привлечение внимания к проблемам работников киноиндрустрии, многие из которых остались без работы из-за пандемии коронавируса COVID-19. Показы будут бесплатными, но у зрителей есть возможность сделать пожертвование в фонд Основатели Кино.

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