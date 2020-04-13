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Смотрим дома: Lionsgate бесплатно покажет Джона Уика и Ла-Ла Ленд на YouTube

Студия проведет несколько онлайн-кинопоказов
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Lionsgate покажет свои фильмы онлайн
Lionsgate покажет свои фильмы онлайн
/Flickr

Голливудская киностудия Lionsgate во время карантина решила провести серию онлайн-кинопоказов на YouTube в рамках акции Lionsgate LIVE: Ночь в кино. Продлится она четыре недели. Об этом сообщает издание THR.

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Всего будет показано четыре фильма: Голодные игры - 17 апреля, Грязные танцы - 24 апреля, Ла-Ла Ленд - 1 мая и Джон Уик - 8 мая. Все сеансы пройдут вживую на YouTube-каналах Lionsgate и Movieclips, а ведущей станет актриса Джейми Ли Кертис.

Важно отметить, что цель данной акции - привлечение внимания к проблемам работников киноиндрустрии, многие из которых остались без работы из-за пандемии коронавируса COVID-19. Показы будут бесплатными, но у зрителей есть возможность сделать пожертвование в фонд Основатели Кино.

Ранее сообщалось о том, что корейский сериал от NETFLIX предсказал пандемию коронавируса в 2018-о

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