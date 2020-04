Смотрим дома: Lionsgate бесплатно покажет Джона Уика и Ла-Ла Ленд на YouTube

Голливудская киностудия Lionsgate во время карантина решила провести серию онлайн-кинопоказов на YouTube в рамках акции Lionsgate LIVE: Ночь в кино. Продлится она четыре недели. Об этом сообщает издание THR.

You wanted us back? We’re thinking we’re back. 4 weeks, 4 movies. #LionsgateLIVE: A Night At The Movies starts THIS FRIDAY. https://t.co/H9KRtKCe6S pic.twitter.com/aVc5ELqk1M