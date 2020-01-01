Disney выпустят киноремейк культового Робин Гуда

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Disney выпустят киноадаптацию Робин Гуда /Flickr

Культовый анимационный фильм Робин Гуд 1973-го года от Disney снова вернется на экраны. И, как большинство новых проектов студии, он станет киноадаптацией, а его постановкой займется Карлос Лопес Эстрада. Об этом сообщает издание THR.

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В одноименном мультфильме главными героями были человекообразные животные, которых в этот раз сыграют живые актеры с помощью технологии захвата движения и обработки изображения. Кроме этого, ожидается, что, как и в оригинале, ремейк будет наполнен музыкальными номерами.

Дата начала съемок киноадаптации Робин Гуда не названа. Известно лишь, что работа начнется после карантина.

Ранее сообщалось о том, что приключенческая комедия Джуманджи получит продолжение