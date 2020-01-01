Приключенческая комедия Джуманджи получит продолжение

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Джуманджи /Flickr

Приключенческая комедия Джуманджи, в которой главную роль играет Дуэйн Джонсон, будет продолжена новой частью. Об этом рассказал режиссер Джейк Кэздан, а его слова приводит издание Collider.

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По его словам, творческая команда фильма уже готовится к работе, однако пока что запустить производство нельзя из-за пандемии коронавируса. "Мы только начинали обсуждение до этого глобального бедствия, и мы возобновим работу, как только все уладится", - заявил Кэздан.

Сюжетных подробностей следующего фильма пока нет, однако постановщик выразил надежду, что он будет таким же захватывающим и интересным, как предыдущие части. Кроме этого, он рассказал, что планирует раскрыть историю Йоргена Жестокого, который появился во втором фильме.

Напомним, что фильм Джуманджи: Новый уровень вышел в конце 2019-го года.

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