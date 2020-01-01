После скандала: Эзру Миллера могут уволить из Фантастических Тварей

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Эзра Миллер /Getty Images

Недавний скандал с актером Эзрой Миллером, во время которого он схватил за горло фанатку и повалил на землю, может повлечь за собой серьезные последствия. Как сообщает издание Comic Book, студия Warner рассматривает возможность увольнения актера со своих фильмов.

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На данный момент известно, что студийные боссы могут полностью отменить съемки и без того проблемного супергеройского фильма Флэш, где Миллер должен исполнить главную роль. Также под вопросом остается его участие в новых Фантастических Тварях, для съемок в которых актер прилетел в Исландию.

Представители Warner Bros внимательно изучают детали произошедшего с Эзрой Миллером инцидента. Стоит отметить, что вероятность его увольнения высока, так как фанаты в Сети ополчились против актера, создав вокруг него негативный информационный фон, который невыгоден студии.

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