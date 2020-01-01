"Не приняла это": Звезда Секса в большом городе рассказала о сыне-трансгендере

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Синтия Никсон /Getty Images

Голливудская актриса Синтия Никсон, сыгравшая одну из главных ролей в сериале Секс в большом городе, дала интервью журналисту Карену Шаиняну. В нем она рассказала о своем сыне-трансгендере.

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По ее словам, сын Сэм решил рассказать ей обо всем еще в восемнадцать лет, однако изначально она была не в восторге от идеи сменить пол. "Сначала я не приняла это. Ведь в детстве он любил одеваться как принцесса. В период полового созревания он одевался как хиппи, а потом – как французская женщина. Он носил все обтягивающее и красил губы красной помадой. Мне было непонятно, откуда это взялось", - призналась Никсон.

Она рассказала, что Сэм ходил к психотерапевту, которого позже посетила и она сама. Благодаря походу к специалисту она поняла, что люди во время взросления ищут свой стиль, примеряя разные образы. А трансгендеры еще до последнего пытаются доказать себе, что таковыми не являются.

"Таким образом он ищет путь к себе, проигрывает различные версии, пытается переделать себя, прежде чем бросить все попытки и признать правду", - резюмировала актриса.

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