Квентин Тарантино признался, что мечтал снять фильм для MARVEL

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Квентин Тарантино /Getty Images

Голливудский режиссер Квентин Тарантино рассказал, что когда-то очень хотел экранизировать комикс Marvel о приключениях Люка Кейджа. Об этом сообщает издание Comic Book.

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"В детстве я был настоящим коллекционером комиксов. У меня была идея, что Лоуренс Фишборн был бы идеальным претендентом на роль Кейджа. Но все мои друзья утверждали, что это должен быть Уэсли Снайпс", - признался Тарантино, добавив, что у него возник спор с друзьями о том, кто же в итоге может сыграть ведущую роль, из-за чего он и отложил свою затею.

Напомним, что Люк Кейдж - это человек со сверхсилами и пуленепробиваемым телом, который живет в Гарлеме, работает уборщиком, но однажды решает бороться с преступностью. На Netflix вышло два сезона сериала о Люке Кейдже, которые в итоге были закрыты.

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