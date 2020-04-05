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"Завязываю с кино": Режиссер Тора Тайка Вайтити заявил об окончании карьеры

К счастью, все это оказалось шуткой
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Тайка Вайтити
Тайка Вайтити
/getty Images

Знаменитый режиссер, актер и сценарист Тайка Вайтити удивил своих фанатов неожиданным заявлением о том, что он намеревается закончится карьеру в кино. Об этом он сообщил в Instagram, поведав, чем займется вместо.

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"Завязываю с кино. Это верное решение, когда есть возможность радовать мир своим шитьем. К слову, это кролик и змея, специально потертые. Деревенский стиль. И это язык во рту змеи, а не тампон, умники. Счастливых вечных выходных", - написал Вайтити, прикрепив фотографии своих работ.

Подписчики постановщика быстро догадались, что все это лишь шутка, а пошитые игрушки - очередное развлечение Тайки на самоизоляции.

Напомним, что Тайка Вайтити снял фильм Тор 3: Рагнарек, а также займется четвертой частью кинокомикса. Последним его вышедшим фильмом стал Кролик Джоджо, получивший Оскар за лучший адаптированный сценарий.

Ранее сообщалось о том, что Disney назвали новые даты выхода долгожданных блокбастеров

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Тайка Вайтити уходит из кино юмор Кролик Джоджо Тор Marvel Все теги
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