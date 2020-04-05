"Завязываю с кино": Режиссер Тора Тайка Вайтити заявил об окончании карьеры
Знаменитый режиссер, актер и сценарист Тайка Вайтити удивил своих фанатов неожиданным заявлением о том, что он намеревается закончится карьеру в кино. Об этом он сообщил в Instagram, поведав, чем займется вместо.
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"Завязываю с кино. Это верное решение, когда есть возможность радовать мир своим шитьем. К слову, это кролик и змея, специально потертые. Деревенский стиль. И это язык во рту змеи, а не тампон, умники. Счастливых вечных выходных", - написал Вайтити, прикрепив фотографии своих работ.
I'm quitting film. It's the right thing to do when you can bring so much joy to the world with your sewing. Btw it's a rabbit and a snake and the frayed bits are on purpose. It's "rustic". And that's a tongue coming out of the snake's mouth not a tampon you smart arses. Happy eternal weekend!
Подписчики постановщика быстро догадались, что все это лишь шутка, а пошитые игрушки - очередное развлечение Тайки на самоизоляции.
Напомним, что Тайка Вайтити снял фильм Тор 3: Рагнарек, а также займется четвертой частью кинокомикса. Последним его вышедшим фильмом стал Кролик Джоджо, получивший Оскар за лучший адаптированный сценарий.
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