"Завязываю с кино": Режиссер Тора Тайка Вайтити заявил об окончании карьеры

К счастью, все это оказалось шуткой

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Тайка Вайтити /getty Images

Знаменитый режиссер, актер и сценарист Тайка Вайтити удивил своих фанатов неожиданным заявлением о том, что он намеревается закончится карьеру в кино. Об этом он сообщил в Instagram, поведав, чем займется вместо.

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"Завязываю с кино. Это верное решение, когда есть возможность радовать мир своим шитьем. К слову, это кролик и змея, специально потертые. Деревенский стиль. И это язык во рту змеи, а не тампон, умники. Счастливых вечных выходных", - написал Вайтити, прикрепив фотографии своих работ.

Подписчики постановщика быстро догадались, что все это лишь шутка, а пошитые игрушки - очередное развлечение Тайки на самоизоляции.

Напомним, что Тайка Вайтити снял фильм Тор 3: Рагнарек, а также займется четвертой частью кинокомикса. Последним его вышедшим фильмом стал Кролик Джоджо, получивший Оскар за лучший адаптированный сценарий.

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