"Симптомы угасают": Актриса Иванна Сахно рассказала о борьбе с коронавирусом
Украинская актриса Иванна Сахно, которая совсем недавно рассказала, что заразилась коронавирусом Covid-19, решила написать о своем самочувствие. Соответственный пост она опубликовала в своем Instagram.
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"Я некоторое время была вне связи. Быть закрытой одной в четырех стенах на самоизоляцию может стать очень ценным опытом. Мои симптомы начали угасать и крайних два дня мне уже стало лучше", - написала Сахно, добавив, что ситуация с пандемией в мире коснулась всех людей.
Актриса также призвала своих подписчиков оставаться дома и заботиться о себе и других. "Мир удивителен и все мы хотим, как можно быстрее увидеть его снова", - резюмировала она.
Друзі, привіт! Перш за все хочу подякувати вам за турботу та побажання, я дійсно це ціную. Я деякий час була поза зв’язком. Бути закритою одною в 4х стінах на самоізоляцію може стати дуже цінним досвідом. Мої симптоми почали згасати і крайніх два дні мені вже стало краще. Навіть помила вікно! Ця ситуація у світі торкнулась кожного з нас і я надіюсь, що з вами все максимально добре. Будь ласка, продовжуйте бути вдома та піклуватись одне про одного. Світ є дивовижним і всі ми хочемо його якомога швидше побачити знову. Давайте для цього робити правильні кроки. Hi friends. I wanted to just say thank you for your wishes and for checking on me, I really don’t take it for granted. I’ve been away for a little. If one is placed in 4 walls to isolate alone for several weeks, might as well try and see where it leads. Much air drumming involved. My symptoms have started to improve and I’ve been feeling solidly better the past 2 days. Every single one of us is affected by this and I hope you’re all doing alright and being kind to yourselves. 🐐
Напомним, что одним из последних проектов, в котором снялась Иванна Сахно, стал сериал Меломанка.
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