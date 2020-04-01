"Симптомы угасают": Актриса Иванна Сахно рассказала о борьбе с коронавирусом

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Иванна Сахно /Getty Images

Украинская актриса Иванна Сахно, которая совсем недавно рассказала, что заразилась коронавирусом Covid-19, решила написать о своем самочувствие. Соответственный пост она опубликовала в своем Instagram.

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"Я некоторое время была вне связи. Быть закрытой одной в четырех стенах на самоизоляцию может стать очень ценным опытом. Мои симптомы начали угасать и крайних два дня мне уже стало лучше", - написала Сахно, добавив, что ситуация с пандемией в мире коснулась всех людей.

Актриса также призвала своих подписчиков оставаться дома и заботиться о себе и других. "Мир удивителен и все мы хотим, как можно быстрее увидеть его снова", - резюмировала она.

Напомним, что одним из последних проектов, в котором снялась Иванна Сахно, стал сериал Меломанка.

Ранее сообщалось о том, что Ксения Собчак заявила, что болела коронавирусом в 2019-ом