"Страшная болезнь": Ксения Собчак заявила, что болела коронавирусом в 2019-ом

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Ксения Собчак /instagram.com/xenia_sobchak

Популярная российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак провела Instagram-трансляцию, во время которой сделала неожиданно заявление. Она призналась, что переболела коронавирусом еще в декабре 2019-го.

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"Я давно переболела коронавирусом. Поэтому меня теперь уже ничего не берет. В начале декабря я свалилась со страшной болезнью, просто лежала и не могла встать. Я никогда до этого так не болела. Кашель, температура, ломота", - заявила Собчак, добавив, что ей поставили диагноз атипичная пневмония.

Ксения Собчак /instagram.com/xenia_sobchak

По словам журналистки, ей прописали лечение антибиотиками. В результате болезни она также потеряла голос, поэтому ей пришлось обращаться к фониатру за помощью.

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