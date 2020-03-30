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"Долгожданный результат": Игорь Николаев раскрыл, заразился ли он коронавирусом

Музыкант опубликовал результат теста в Instagram
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Игорь Николаев
Игорь Николаев
/instagram.com/igor_nikolaev_music/

Совсем недавно стало известно, что российского музыканта Игоря Николаева госпитализировали с подозрением на коронавирус. Теперь он опубликовал в Instagram результат теста на Covid-19, который является отрицательным.

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"Долгожданный результат: Covid-19 - "Отрицательно"! Я очень благодарен своим друзьям и коллегам за искреннее беспокойство и слова поддержки! Спасибо всем, кто верил в положительный исход и был тактичным и доброжелательным!", - написал Николаев.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Это второй тест! Первый был также отрицательным! И вот: Долгожданный результат: COVID-19 «ОТРИЦАТЕЛЬНО»!💥💥💥 Я очень благодарен своим друзьям и коллегам за искреннее беспокойство и слова поддержки! Спасибо всем, кто верил в положительный исход и был тактичным и доброжелательным! Спасибо прекрасному коллективу Коммунарки за профессионализм, оптимизм и неравнодушие! Спасибо семье за Любовь, Веру и Надежду на лучшее!❤️#игорьниколаев #коронавирус #коммунарка

Публикация от Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music)

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