"Долгожданный результат": Игорь Николаев раскрыл, заразился ли он коронавирусом

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Игорь Николаев /instagram.com/igor_nikolaev_music/

Совсем недавно стало известно, что российского музыканта Игоря Николаева госпитализировали с подозрением на коронавирус. Теперь он опубликовал в Instagram результат теста на Covid-19, который является отрицательным.

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"Долгожданный результат: Covid-19 - "Отрицательно"! Я очень благодарен своим друзьям и коллегам за искреннее беспокойство и слова поддержки! Спасибо всем, кто верил в положительный исход и был тактичным и доброжелательным!", - написал Николаев.

Ранее сообщалось о том, что Борис Акунин заразился коронавирусом