Экшен Форсаж: Хоббс и Шоу с Дуэйном Джонсоном получит продолжение

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Хоббс и Шоу /Flickr

Экшен-фильм Хоббс и Шоу, который является спин-оффом серии Форсаж, обзаведется сиквелом, над которым уже началась работа. Об этом расскзал во время прямого эфире в Instagram актер Дуэйн Джонсон.

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"Мы сейчас разрабатываем следующий фильм, новую часть Хоббса и Шоу, и я очень заинтересован в проекте. Нам нужно собрать творческую команду и определиться с направлением, в котором будем двигаться", - заявил Скала.

Известно, что фильм Форсаж: Хоббс и Шоу 2 находится на ранней стадии разработки, поэтому даты производства пока неизвестны.

Ранее сообщалось о том, что в Америке назвали самый популярный новый сериал