Вышел трейлер комедии Безупречный с Хью Джекманом от HBO

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Безупречный /Скриншот из трейлера

Канал HBO представил первый трейлер долгожданной комедии Безупречный, в которой главную роль сыграл Хью Джекман. Ее режиссером стал Кори Финли.

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Сюжет рассказывает о реальном школьном директоре Фрэнке Тассоне, выпускники которого поступают в престижные учебные заведения. Его работу спонсируют фонды и родители, он пользуется огромной популярностью, но внезапно оказывается, что за всем этим стоит грандиозная преступная схема, детали которой вот-вот вылезут наружу.

Премьера комедии Безупречный состоится 25-го апреля. Уже в мае лента будет доступна на стриминговом сервисе HBO Max.

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