Детективный триллер: Вышел трейлер сериала Защищая Джейкоба с Крисом Эвансон

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Защищая Джейкоба /Кадр из трейлера

В Сети появился официальный трейлер детективного мини-сериала Защищая Джейкоба, в котором главную роль сыграл Крис Эванс. Его премьера состоится на стриминговой платформе Apple TV+.

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Сюжет основан на книге Уилльяма Лэндея с одноименным названием, где речь идет о парне Джейкобе, сыне окружного прокурора. Его обвиняют в жутком убийстве школьника, тем более, что все улики это доказывают. Но его отец уверен, что тот невиновен, и он пытается это доказать.

Сериал Защищая Джейкоба выйдет на Apple TV+ уже 24-го апреля.

Ранее сообщалось о том, что был назван самый популярный сериал на Netflix во время карантина