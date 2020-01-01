Названы фильмы с наибольшим количеством матерных ругательств

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Волк с Уолл-Стрит - фильм с наибольшим количеством ругательств /Flickr

На популярном британском портале Buzz Bingo опубликован рейтинг англоязычных фильмов с самым большим количеством матерных ругательств. Его возглавила лента Волк с Уолл Стрит режиссера Мартина Скорсезе.

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Фильм с Леонардо ДиКаприо вмещает в себе 715 ругательств. На втором месте оказался драматический триллер Неограненные драгоценности от братьев Сэфди, в котором сыграл Адам Сэндлер. В нем насчитали 646 нецензурных выражений. А закрывает тройку лидеров еще одна картина Скорсезе под названием Казино, в которой 606 бранных слов.

В рейтинг также вошли фильмы Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар (509), Ярость (489), Голос улиц (468), Кровавое лето Сэма (467), Не глотать (43), Бешеные псы (418) и мультфильм для взрослых Бивис и Батт-Хед уделывают Америку с 404 ругательствами.

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