Худшие фильмы: Объявлены победители антипремии Золотая Малина

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Обладатели Золотой Малины /Flickr

В США объявили победителей ежегодной антипремии под названием Золотая Малина, которая вручается худшим фильмам и людям, которые к ним были причастны. Церемония награждения не проводилась из-за пандемии коронавируса, а организаторы ограничились видеороликом на YouTube.

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В этом году абсолютным лидером стал мюзикл Тома Хупера Кошки - его наградили за худший фильм, худшего режиссера, худшие актер и актриса второго плана, худший экранный ансамбль, а также за худший сценарий.

Худшим актером 2019-го года назвали Джона Траволту, сыгравшего в лентах Фанат и Бок о бок, а худшей актрисой - Хилари Дафф за роль в Призраках Шерон Тейт. Антинаград был удостоен и боевик Рэмбо: Последняя кровь в номинациях Худший ремейк, сиквел или подделка и Худшее грубое пренебрежение человеческой жизнью и общественной собственностью.

А вот актер Эдди Мерфи удостоился награды за искупление благодаря ленте Меня зовут Долемайт.

Ранее сообщалось о том, что Звездные Войны 9 признаны худшим фильмом серии