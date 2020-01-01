Дождались: Стало известно, когда выйдут новые серии Рика и Морти

Мультсериал вернется в эфир уже в мае

Поделись







Рик и Морти /Flickr

Четвертый сезон одного из самых популярных мультсериалов современности Рик и Морти вышел в ноябре 2019-го, однако зрители увидели лишь пять эпизодов из десяти обещанных. Теперь же канал Adult Swim сообщил, когда фанатам стоит ждать продолжение.

Читай также: Чудо-Женщина 2 может не выйти в кино

Долгожданный шестой эпизод четвертого сезона сериала о безумном ученом Рике Санчезе и его внуке Морти, которые бороздят просторы множества планет и вселенных, должен выйти уже в мае 2020-го. Точная дата релиза пока не объявлена.

Ранее сообщалось о том, что Джордж Мартин решил дописать Песнь Льда и Пламени в самоизоляции