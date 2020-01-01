Чудо-Женщина 2 может не выйти в кино: Что будет с блокбастером

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Чудо-женщина: 1984 /Flickr

Большинство долгожданных кинопремьер были перенесены в связи с пандемией коронавируса Covid-19. Судьба блокбастера Чудо-Женщина: 1984 оставалась неизменной - фильм должен был выйти в прокат летом этого года. Однако, как сообщает издание The Wrap со ссылкой на свои источники, до кинотеатров лента может вообще не добраться.

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По информации инсайдеров, переговоры о прокате сиквела Чудо-Женщины проходят на высшем уровне студии Warner, а в них не участвуют даже режиссер Петти Дженкинс и продюсер Чарльз Ровен. Поскольку кинотеатры в Северной Америке (и во многих странах мира) закрыты на неопределенный срок, перенос премьеры оказался под угрозой из-за нехватки благоприятных для крупнобюджетного блокбастера дат.

Фильм все же может увидеть свет, но уже в Сети. Студия может выпустить его на потоковом сервисе HBO Max или же сразу продавать цифровые копии. Окончательное решение о судьбе Чудо-Женщины: 1984 будет принято в ближайшее время, однако на данный момент дата выхода официально изменена не была - 4 июня 2020 года.

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