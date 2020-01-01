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Джордж Мартин решил дописать Песнь Льда и Пламени в самоизоляции

Об этом сообщил сам писатель
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Игра Престолов
Игра Престолов
/Flickr

Популярный писатель Джордж Р. Р. Мартин, по книгам которого был снят сериал Игра Престолов на канале HBO, решил самоизолироваться из-за пандемии коронавируса Covid-19. Автор сообщил, что, находясь на карантине, он займется написанием своих новых романов из цикла Песнь Льда и Пламени, а точнее - Ветра Зимы и Мечта о Весне.

Джордж Мартин
Джордж Мартин
/Getty Images

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"Я знаю, что из-за своего возраста и физического здоровья нахожусь в самой уязвимой группе населения. Но на данный момент я чувствую себя нормально, и мы приняли все разумные меры предосторожности. Я нахожусь в удаленной, изолированной локации, мне помогают только мои сотрудники", - поделился в своем блоге Мартин.

"По правде говоря, я больше времени провожу в Вестеросе, чем в реальном мире, пишу каждый день. Ситуация в Семи Королевствах тяжелая, но здесь все может стать только хуже", - добавил писатель.

Напомним, что сериал Игра Престолов, снятый по циклу Песнь Льда и Пламени, закончился в мае 2019-го.

Ранее сообщалось о том, что Эмилия Кларк осталась недовольна финалом Игры Престолов

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Игра Престолов Песнь Льда и Пламени Джордж Мартин Game of thrones самоизоляция пандемия карантин коронавирус Covid 19 Все теги
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