Еще одна актриса из Игры Престолов заболела коронавирусом
Английская актриса Индира Варма, известная по роли Элларии Сэнд в Игре Престолов, заразилась коронавирусом Covid-19. Об это она рассказала на своей страницу в Instagram.
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По словам Вармы, она чувствует себя плохо. "Я в постели и это не хорошо. "Оставайтесь в безопасности, будьте здоровы и будьте добры к ближним", - написала актриса, прикрепив снимок с репетиции спектакля Чайка по пьесе Антона Чехова, где также играет Эмилия Кларк.
So sad our and so many other shows around the world have gone dark affected by the Covid-19 pandemic. We hope to be back soon and urge you all (and the govt) to support us when we do. Phoenix/ Seagull rising from the ashes. I’m in bed with it and it’s not nice. Stay safe and healthy and be kind to your fellow people.❤️💜❤️
"Мы надеемся скоро вернуться и призываем всех вас (и правительство) поддержать нас. Чайка, как птица феникс, восстанет из пепла", - добавила она.
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