Еще одна актриса из Игры Престолов заболела коронавирусом

Поделись







Индира Варма /Flickr

Английская актриса Индира Варма, известная по роли Элларии Сэнд в Игре Престолов, заразилась коронавирусом Covid-19. Об это она рассказала на своей страницу в Instagram.

Читай также: Идрис Эльба и звезда Игры Престолов заразились коронавирусом

По словам Вармы, она чувствует себя плохо. "Я в постели и это не хорошо. "Оставайтесь в безопасности, будьте здоровы и будьте добры к ближним", - написала актриса, прикрепив снимок с репетиции спектакля Чайка по пьесе Антона Чехова, где также играет Эмилия Кларк.

"Мы надеемся скоро вернуться и призываем всех вас (и правительство) поддержать нас. Чайка, как птица феникс, восстанет из пепла", - добавила она.

Ранее сообщалось о том, что зараженную коронавирусом Ольгу Куриленко отказались госпитализировать