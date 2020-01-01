Из-за коронавируса: Выход боевика Форсаж 9 перенесли на год

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Форсаж 9 перенесен на 2021 год /Flickr

Вспышка коронавируса Covid-19 заставила киноиндустрию всерьез задуматься о переносе премьер многих фильмов, ведь те из-за закрытия кинотеатров могут серьезно недобрать денег в прокате. Студия Universal уже перенесла на полгода выход 25-го Бонда, а теперь похожим образом поступила и с боевиком Форсаж 9.

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Долгожданная лента гоночной саги должна была выйти в мае 2020-го, однако теперь у премьеры новая дата - 2-ое апреля 2021-го года. "Нам особенно тяжело сообщить вам, что мы вынуждены перенести премьеру фильма. Стало очевидно, что не все поклонники смогут увидеть его в мае", - прокомментировал перенос премьеры фильма Вин Дизель, подчеркнув, что создателей беспокоит безопасность зрителей.

Также студии отложили премьеры фильмов Тихое место 2, Кролик Питер 2 (на 7-ое августа), Новые Мутанты, Мулан, Оленьи Рога и Любовнички. Для тех, у кого нет точных дат релиза, все еще подыскивают наиболее подходящие.

Ранее сообщалось о том, что Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом COVID-19