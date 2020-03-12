Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом COVID-19

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Том Хэнкс и Рита Уилсон /Getty Images

Знаменитый и оскароносный голливудский актер Том Хэнкс вместе со своей супругой Ритой Уилсон заразился коронавирусом COVID-19. Это произошло на площадке фильма об Элвисе Пресли, в котором он играет менеджера певца Полковника Тома Паркера. Об этом Хэнкс сам сообщил на своей страничке в Instagram.

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"Привет всем. Мы с Ритой сейчас в Австралии. Мы чувствовали усталость, словно у нас простуда, и тело ломало. У Риты был озноб, который появлялся и исчезал. Небольшой жар. Мы решили поступить правильно, как сейчас и требуется, сдали анализ на коронавирус, и результат был положительный. Ну что ж. Что дальше? У органов здравоохранения есть протоколы, которых надо придерживаться. У нас, Хэнксов, возьмут анализы, за нами будут наблюдать и изолируют от людей, насколько необходимо по требованиям безопасности. Сейчас ничего не остается, кроме как жить изо дня в день, так ведь? Мы будет держать мир в курсе. Заботьтесь о себе. Хэнкс!", - написал актер.

Студия Warner сообщила, что коронавирус обнаружили у одного из членов съемочной группы. Ему оказали первую медицинскую помощь. Сын Тома Хэнкса по имени Чет подтвердил информацию о том, что его родители заражены, но чувствуют себя хорошо и не переживают: "Не думаю, что тут есть, о чем сильно переживать… Считаю, что все будет хорошо".

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