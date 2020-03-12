Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом COVID-19
Знаменитый и оскароносный голливудский актер Том Хэнкс вместе со своей супругой Ритой Уилсон заразился коронавирусом COVID-19. Это произошло на площадке фильма об Элвисе Пресли, в котором он играет менеджера певца Полковника Тома Паркера. Об этом Хэнкс сам сообщил на своей страничке в Instagram.
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"Привет всем. Мы с Ритой сейчас в Австралии. Мы чувствовали усталость, словно у нас простуда, и тело ломало. У Риты был озноб, который появлялся и исчезал. Небольшой жар. Мы решили поступить правильно, как сейчас и требуется, сдали анализ на коронавирус, и результат был положительный. Ну что ж. Что дальше? У органов здравоохранения есть протоколы, которых надо придерживаться. У нас, Хэнксов, возьмут анализы, за нами будут наблюдать и изолируют от людей, насколько необходимо по требованиям безопасности. Сейчас ничего не остается, кроме как жить изо дня в день, так ведь? Мы будет держать мир в курсе. Заботьтесь о себе. Хэнкс!", - написал актер.
Hello, folks. Rita and I are down here in Australia. We felt a bit tired, like we had colds, and some body aches. Rita had some chills that came and went. Slight fevers too. To play things right, as is needed in the world right now, we were tested for the Coronavirus, and were found to be positive. Well, now. What to do next? The Medical Officials have protocols that must be followed. We Hanks’ will be tested, observed, and isolated for as long as public health and safety requires. Not much more to it than a one-day-at-a-time approach, no? We’ll keep the world posted and updated. Take care of yourselves! Hanx!
Студия Warner сообщила, что коронавирус обнаружили у одного из членов съемочной группы. Ему оказали первую медицинскую помощь. Сын Тома Хэнкса по имени Чет подтвердил информацию о том, что его родители заражены, но чувствуют себя хорошо и не переживают: "Не думаю, что тут есть, о чем сильно переживать… Считаю, что все будет хорошо".
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