Вышел трогательный трейлер мультфильма Душа от Disney/Pixar
Премьера состоится летом 2020-го
Душа/Скриншот из трейлера
В Сети появился новый трейлер долгожданного мультфильма под названием Душа от студий Disney/Pixar. Его режиссером стал Пит Доктер, который снял Головоломку, получившую в 2016-ом году Оскар.
Постер мультфильма Душа/Пресс-служба
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Сюжет анимационной ленты повествует о школьном учителе, преподающем музыку, с которым случается несчастье - его душа отделяется от тела и переносится в место, где души подготавливаются к тому, чтобы перенестись в тело новорожденного.
Мультфильм Душа выйдет в украинский прокат 18-го июня 2020-го года.
Трейлер на украинском языке:
Трейлер на русском языке:
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