Вышел трогательный трейлер мультфильма Душа от Disney/Pixar

Поделись







Душа /Скриншот из трейлера

В Сети появился новый трейлер долгожданного мультфильма под названием Душа от студий Disney/Pixar. Его режиссером стал Пит Доктер, который снял Головоломку, получившую в 2016-ом году Оскар.

Постер мультфильма Душа /Пресс-служба

Читай также: Рецензия на мультфильм Вперед от Disney/Pixar

Сюжет анимационной ленты повествует о школьном учителе, преподающем музыку, с которым случается несчастье - его душа отделяется от тела и переносится в место, где души подготавливаются к тому, чтобы перенестись в тело новорожденного.

Мультфильм Душа выйдет в украинский прокат 18-го июня 2020-го года.

Трейлер на украинском языке:

Трейлер на русском языке:

Ранее сообщалось о том, что вышел трейлер украинского мультфильма Гулливер Возвращается от Квартала 95