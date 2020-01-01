Появились неожиданные подробности экшена Безумный Макс 2

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Безумный Макс /Flickr

Не так давно стало известно о том, что в производство запущено продолжение нашумевшего фильма Безумный Макс: Дорога ярости. Однако теперь появились первые подробности о сиквеле, которые разочаровали многих фанатов.

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Как сообщает издание Comic Book, в ленте не примет участие Шарлиз Терон, сыгравшая Фуриосу. Взамен, ее героиня предстанет в кадре молодой, а, следовательно, сыграет ее другая актриса. Вероятно, не увидят фанаты и возвращение Тома Харди, хотя официальной информации о его отсутствии или присутствии в касте ленты пока нет.

Съемки нового Безумного Макса состоятся в 2020-ом году, однако дата выхода пока не раскрыта. Первая часть увидела свет в 2015-ом.

Ранее сообщалось о том, что Волан-де-Морт, Джокер и Маска появятся в одном фильме