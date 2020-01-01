Христиане призвали бойкотировать новинку от MARVEL из-за поцелуя геев

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Вечных призвали бойкотировать из-за поцелуя геев /Flickr

Новый блокбастер Вечные от студии Marvel, который выйдет в широкий прокат в ноябре этого года, призвала бойкотировать христианская консервативная организация Миллион матерей. Причиной этого стал анонсированный поцелуй пары геев.

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"Мы нуждаемся в вашей помощи, чтобы как можно больше людей узнали о том, что Marvel продвигает ЛГБТ-повестку среди семей в предстоящем супергеройском фильме Вечные… Ранее индустрия развлечений предпринимала многочисленные попытки незаметно распространять идеи ЛГБТ, а теперь делает это открыто", - говорится в заявлении Миллиона матерей, где они также обвиняют студию в том, что та делает политкорректное кино вместо семейного.

Организация призвала отказаться от просмотра фильма Вечные и подписать петицию, которая уже набрала более 17 тысяч подписей. В ней отмечено, что появление представителей ЛГБТ-сообщества на экране противоречит их ценностям и убеждениям.

Напомним, что фильм Вечные выйдет в прокат 4-го ноября. До этого 30-го апреля свет увидит еще одна лента от Marvel под названием Черная Вдова.

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