"Супергерои-геи": Раскрыты неожиданные подробности Вечных от MARVEL

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В фильме Вечные представят супергероев-геев /Flickr

Еще летом 2019-го глава студии Marvel рассказал, что в киновселенной может появится первый супергерой-гей. И вот теперь эту информацию окончательно подтвердил актер Хааз Слейман, заявивший в интервью, что они вместе с Брайаном Тайри Генри сыграли однополую пару в блокбастере Вечные.

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"Только что закончил съемки в фильме Marvel с первым открытым супергероем-геем - в Вечных. Я женат на супергерое по имени Фасток… Мы представляем однополую пару с ребенком", - признался Слейман, отметив, что зрителей ожидает и их поцелуй.

"Это очень красивый, трогательный поцелуй. На площадке все расплакались. Для меня очень важно показать, насколько любящей и красивой может быть квир-семья", - подытожил актер.

Напомним, что блокбастер Вечные выйдет в украинский прокат 5-го ноября 2020-го года. Однако ближайшим фильмом от Marvel все же станет Черная Вдова - она выйдет 30-го апреля.

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