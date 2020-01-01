Появились сюжетные подробности фильма Тор 4 от MARVEL

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Тор /Flickr

В четвертой части фильма про бога грома и члена команды Мстителей под названием Тор 4: Гром и любовь могут появится еще и Стражи Галактики. Об этом рассказал актер Вин Дизель в интервью для Comic Book.

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По словам актера, он с нетерпением ждет Стражей Галактики 3, а также появления их в новом Торе. "Режиссер Тора рассказал мне, что фильм включает в себя некоторых Стражей Галактики. Будет чрезвычайно интересно. Никто об этом не знает, может, мне не стоило об этом говорить", - проговорился Дизель. Кроме этого, Вин поведал и о новой версии Грута, которого он озвучивает. Актер назвал его Альфа-Грутом.

Стражи Галактики /Flickr

Кроме этого, подтвердилась и информация о том, что в Торе 4 примет участие Кристиан Бэйл. Оскароносный актер сыграет в ленте главного злодея, однако, какого именно - неизвестно.

Напомним, что выход блокбастера Тор 4: Гром и любовь запланирован на 3 ноября 2021 года.

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