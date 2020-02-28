"Это был тяжелый период": Джеймс Ганн выложил фото со съемок Отряда Самоубийц 2
Съемки нового Отряда Самоубийц, над которым работает режиссер Джеймс Ганн, официально завершены. Об это сам постановщик рассказал в своем Instagram, прикрепив фотографию всей команды с трогательным текстом.
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Ганн сообщил, что съемочный период дался ему нелегко, ведь за две недели до его начала ушел из жизни его отец, а незадолго до окончания съемок умерла его любимая собака, однако он поблагодарил всех, кто был причастен к работе над лентой, потому что они помогли ему справиться с проблемами.
"Это был очень тяжелый период моей жизни, но вместе с тем я никогда еще не получал столько удовольствия от работы над фильмом. Профессионализм, талант, отзывчивость и доброта актерского состава и съемочной группы вдохновляли меня каждый день. Спасибо всем причастным к созданию этого фильма на каждом этапе производства, в каждом отделе. Я признателен вам от всего сердца. Вы - это главная причина, почему я снимаю кино", - написал Джеймс Ганн.
And that’s a wrap on #TheSuicideSquad. My father died two weeks before we started filming and my dog died two weeks before the end. It was a hard, hard time in my life and yet the most fulfilling time I’ve ever had making a movie. The professionalism, talent, compassion and kindness of this cast and crew inspired me every day. Thanks to everyone involved in this film, in every stage of development, in every department - I am grateful from the bottom of my heart for you all. You are why I make movies. ❤️
Напомним, что новый Отряд Самоубийц выйдет 5-го августа 2021-го года. В нем снялось множество популярных актер, в том числе и Марго Робби в образе Харли Квинн, в котором ее также можно увидеть в фильме Хищные Птицы, вышедшем в прокат в феврале.
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