Первый взгляд: Появились эффектные кадры из нового Бэтмена
Мэтт Ривз опубликовал кадры с героем и Бэтмобилем
Бэтмен/twitter.com/mattreevesLA
Режиссер Мэтт Ривз, снимающий в данный момент новый фильм о супергерое Бэтмене для Warner/DC, опубликовал в своем Twitter серию свежих кадров из грядущего блокбастера.
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На снимках можно увидеть Роберта Паттинсона в каноничном плаще (в отличие от предыдущих фото) и маске, а рядом с ним находится та самая машина под названием Бэтмобиль. Он выглядит как сдержанный и модифицированный маслкар, а также не похож на автомобили из фильмов Бертона, Нолана и Снайдера.
Напомним, что премьера блокбастер Бэтмен с Робертом Паттинсоном в главной роли состоится 24 июня 2021 года.
Ранее сообщалось о том, что Бен Аффлек отказался от Бэтмена из-за алкоголизма