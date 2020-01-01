Первый взгляд: Появились эффектные кадры из нового Бэтмена

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Бэтмен /twitter.com/mattreevesLA

Режиссер Мэтт Ривз, снимающий в данный момент новый фильм о супергерое Бэтмене для Warner/DC, опубликовал в своем Twitter серию свежих кадров из грядущего блокбастера.

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На снимках можно увидеть Роберта Паттинсона в каноничном плаще (в отличие от предыдущих фото) и маске, а рядом с ним находится та самая машина под названием Бэтмобиль. Он выглядит как сдержанный и модифицированный маслкар, а также не похож на автомобили из фильмов Бертона, Нолана и Снайдера.

Напомним, что премьера блокбастер Бэтмен с Робертом Паттинсоном в главной роли состоится 24 июня 2021 года.

Ранее сообщалось о том, что Бен Аффлек отказался от Бэтмена из-за алкоголизма